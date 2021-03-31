الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تنبيه مهم من سفارة المملكة بأيرلندا للمواطنين

تنبيه مهم من سفارة المملكة بأيرلندا للمواطنين
0

توتداصل – فريق التحرير:

دعت سفارة المملكة لدى أيرلندا بالمواطنين السعوديين المتواجدين هناك، للالتزام بتعليمات الحكومة الأيرلندية فيما يخص إجراءات مكافحة انتشار جائحة كورونا، بعد التخفيف التدريجي للقيود المتبعة.

وأوضحت السفارة أن أهم تلك الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من الـ 12 من شهر إبريل المقبل، عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل، والسماح بالاجتماع بعائلة واحدة فقط على أن يكون في أماكن عامة.

وأضافت أن الإجراءات المخففة تشمل كذلك السماح بالسفر داخل المقاطعة أو في نطاق ٢٠ كيلومتراً من المنزل في حال تجاوز حدود المقاطعة.

وناشدت السفارة المواطنين التقيد بتلك التعليمات حفاظاً على سلامتهم وعدم التعرض للمساءلة القانونية، والاتصال على الأرقام المذكورة بموقعها في حالات الطوارئ.

مواد ذات صلة

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «المدينة»: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ6 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «المدينة»: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ6 مساءً

توقعات الطقس: سماء غائمة ورياح نشطة على 4 مناطق.. وزخات مطرية على مكة وحائل

توقعات الطقس: سماء غائمة ورياح نشطة على 4 مناطق.. وزخات مطرية على مكة وحائل

«التأمينات» تحدد 4 خطوات لاستكمال بيانات أجر العامل الوافد

«التأمينات» تحدد 4 خطوات لاستكمال بيانات أجر العامل الوافد

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «حائل»: أمطار رعدية ونشاط للرياح حتى الـ8 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «حائل»: أمطار رعدية ونشاط للرياح حتى الـ8 مساءً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>