مواطن يشكو صعوبة الدخول على تطبيق صحتي؟.. و«الصحة» ترد

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت وزارة الصحة مع شكوى مواطن بشأن الدخول على تطبيق “صحتي” وصعوبة تسجيل موعد، حيث أكدت أنه يتم التوسع حاليا في مراكز اللقاحات في مختلف المناطق.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “الصحة 937”: “حالياً يتم بشكل مستمر العمل على التوسع في مراكز اللقاحات في المناطق ورفع الطاقة الإستيعابية للمواعيد”.

وتابعت وزارة الصحة “يمكنكم الدخول إلى تطبيق صحتي خلال الأيام القادمة وستجدون بإذن الله موعداً متاح”.