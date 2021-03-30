أمام رجال الأمن..اعتداء عنصري وحشي على مسنة آسيوية في قلب نيويورك (فيديو)

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اعتدى مهاجم عنصري بوحشية على امرأة من أصول آسيوية كانت تسير في وسط مدينة نيويورك، صباح الاثنين ، بينما كان شرطي في مبنى قريب يراقب الحادث دون أن يحرك ساكناً لمساعدة المرأة المسنة.

وألقى المشتبه به المجهول تصريحات معادية لآسيا أثناء قيامه بلكم وركل امرأة تبلغ من العمر 65 عامًا في شارع ويست بالقرب من ناينث أفينيو صباح الاثنين ، ولا يزال البحث عن المشتبه به مستمرا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء ، وفقًا للشرطة.

وتُظهر لقطات فيديو للاعتداء قدمتها الشرطة المشتبه به وهو يركل الضحية على الأرض ثم يطأ رأسها عدة مرات بينما كانت على الرصيف، فيما تواجد عدة رجال من مبنى سكني قريب شهدوا الجريمة ، لكنهم لم يحاولوا مساعدة المرأة.

كما تظهر اللقطات أن أحد الرجال شاهد الحادث بأكمله. بينما كان هناك شاهدان آخران اتجها نحو الباب مع انتهاء الهجوم ، لكنهما لم يطاردا المشتبه به، بل إن أحد هؤلاء الرجال أغلق باب المبنى بينما كان المهاجم ينصرف والضحية ترقد بلا حول ولا قوة ، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”، فيما قال بواب المبنى الذي تم تسجيل فيديو المراقبة فيه إنه لم يكن على علم بوقوع الهجوم.

وقالت السلطات إن الضحية ، التي عانت من كسر في الحوض ، نُقلت إلى مستشفى لانغون التابع لجامعة نيويورك ، حيث تم إدراجها في حالة مستقرة، وقالت الشرطة إن فرقة العمل المعنية بجرائم الكراهية التابعة لشرطة نيويورك تحقق في الأمر.

جدير بالذكر أن جرائم الكراهية ضد الأمريكيين من أصول آسيوية تزايدت بنسبة تصل إلى 1300% منذ أن بدأت جائحة وباء فيروس كورونا – الذي ارتبطت بداية انتشاره بالصين – حيث سجلت فرقة العمل المعنية بجرائم الكراهية التابعة لشرطة نيويورك 28 هجومًا ضد آسيوين خلال عام 2020 مقارنة بحادثتين فقط في عام 2019 ، وفقًا لمسؤولين.