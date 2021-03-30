وزير الداخلية يدشن حسابه الرسمي على تويتر

تواصل – فريق التحرير:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكانت أول تغريدات الأمير عبدالعزيز بن سعود على حسابه: “بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر”.

وشهدت أولى تغريدات وزير الداخلية على “تويتر”، تفاعلاً كبيراً من حيث إعادة تغريدها والردود عليها.

وعلق الإعلامي فهد اللويحق على التغريدة قائلاً: “نور تويتر ونسعد بمتابعة سموكم الله يحفظك”، كما علق سعد جبار: “حياك الله سمو الأمير، ولا يستغرب تواصلكم؛ فقطاعات وزارة الداخلية يحسب لها أنها أول الجهات الحكومية التي عينت ناطق إعلامي للتواصل مع الجمهور”.