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«الموارد البشرية» تحدد ساعات ومواعيد عمل موظفي القطاع العام خلال رمضان

«الموارد البشرية» تحدد ساعات ومواعيد عمل موظفي القطاع العام خلال رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواعيد وساعات عمل موظفي القطاع العام خلال شهر رمضان المبارك 1442.

وحددت الوزارة اليوم الإثنين ساعات عمل القطاع العام بـ 5 ساعات يوميًّا، وقالت الوزارة إن ساعات العمل للموظفين المشمولين باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 3 مساء.

وأكدت الوزارة على استمرار تطبيق الدوام المرن على الموظفين، شرط عدم تجاوز من يعملون عن بُعد نسبة 25% من موظفي الجهة، واستمرار عمل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف هيئة الصحة العامة “وقاية”، واستمرار العمل بتعليق البصمة.

وأشارت إلى أن حضور الموظفين لمقرات العمل يقسم على 3 مجموعات يفصل بينها ساعة، بحيث تكون أوقات العمل على النحو التالي: المجموعة الأولى من الساعة 9.30 – 14.30 والثانية من الساعة 10.30 – 15.30 والثالثة من الساعة 11.30 – 16.30.

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