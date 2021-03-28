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«السديس»: اقتربنا من فتح باب الملك عبدالعزيز بالحرم المكي خلال رمضان

«السديس»: اقتربنا من فتح باب الملك عبدالعزيز بالحرم المكي خلال رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

دعا الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، زوار الحرمين الشريفين لتلقي لقاح كورونا، مؤكداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأعلن السديس، خلال تصريحات لقناة “الإخبارية”، عن قرب فتح باب الملك عبدالعزيز في الحرم خلال رمضان، مشيراً إلى أن الرئاسة تسير وفق خطة طريق لإنجاح موسم رمضان في الحرمين.

من جهة أخرى، أعلن الشيخ السديس، عن إطلاق مبادرة ساحات الحرمين الخضراء قريباً، مشيراً إلى أن أكثر من 10 آلاف موظف يقدمون الخدمات لزوار الحرمين في رمضان.

وكان السديس، قد أكد استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف في رمضان، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط.

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