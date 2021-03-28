بعد أكثر من عام على ظهور «كورونا».. خبير أمريكي يحسم الجدل بشأن منشأ الفيروس

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قال المدير السابق للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها روبرت ردفيلد: إن مصدر فيروس “كورونا” المُستجد “كوفيد 19” هو مختبر ووهان في الصين.

وأوضح “ردفيلد” في لقاء مع شبكة “سي –إن- إن” الأمريكية، أن الفيروس بدأ بالانتقال في وقت ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر في ووهان بالصين، مشيراً إلى أن تصوره الشخصي بأن هذا الأمر لم يكن متعمداً.

وحول انتقال الفيروس من “الخفافيش” إلى الإنسان، استبعد الخبير الأمريكي هذه الفرضية، كون انتقال فيروس حيواني المصدر إلى الإنسان يستغرق بعض الوقت حتى يصبح أكثر فاعلية في الانتقال من إنسان إلى آخر.

وأشار إلى أن المختبرات تحاول أن تنمي فيروسات، وتحاول أن تساعدها حتى تنمو بطريقة أفضل ويصبح بإمكانها إجراء تجارب عليها لفهمها.