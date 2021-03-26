وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للجنسين.

وأوضح أن الوظائف لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض، وفق المسميات التالية:

– أخصائي/ فني مختبر أسنان.

– مهندس الطب الحيوي.

– طبيب نائب أول/ التركيبات السنية.

– استشاري طب الأسنان الترميمي.

– استشاري طب الأطفال/ أمراض الجهاز الهضمي.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).