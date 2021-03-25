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وزارة الطاقة تُدين تعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان للاعتداء بمقذوف

وزارة الطاقة تُدين تعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان للاعتداء بمقذوف
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تواصل – واس:

صرح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة بأنه عند الساعة التاسعة وثمان دقائق من مساء اليوم تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف، ونتج عن الاعتداء نشوب حريقٍ في أحد خزانات المحطة، ولم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، ولله الحمد.
وأكد المصدر في تصريحه أن المملكة تدين هذا الاعتداء التخريبي الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية، والذي لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل، فضلاً عن أنه يُؤثر في الملاحة البحرية، ويُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.

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