التحالف : اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة وصاروخ باليستي أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

تواصل – واس:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 5 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة.

وجاء في بيان التحالف: “تم اعتراض وتدمير 4 طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه الأراضي السعودية”.

كما أكد التحالف تدمير الطائرة دون طيار المفخخة الخامسة التي أطلقت تجاه خميس مشيط، تبعهاعتراض وتدمير طائرة مفخخة سادسة باتجاه مدينةنجران.

كما أعلن التحالف عن إطلاق المليشيا لصاروخ بالستي من صنعاء وسقوطه بعد الإطلاق بمحافظة الجوف.

وأضاف التحالف أن “المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

وأكد التحالف اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات.