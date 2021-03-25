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«الموارد البشرية» تدرس وضع ضوابط جديدة لتأهيل مستفيدي الضمان لسوق العمل

«الموارد البشرية» تدرس وضع ضوابط جديدة لتأهيل مستفيدي الضمان لسوق العمل
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تواصل – فريق التحرير:

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع اللمسات النهائية، على فصل كامل ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة للضمان الاجتماعي، من أجل تشجيع وتأهيل المستفيدين من الضمان الاجتماعي للتحول إلى سوق العمل.

ووفقا لـ”المدينة”، وضعت الوزارة، عدداً من الضوابط والتعليمات ومنها ضرورة أن يثبت المستفيد القادر على العمل جديته في البحث عن عمل مناسب، وأن يقبل أي عرض عمل مناسب يحصل عليه في حال توافقه مع إمكانياته ومهاراته.

ونصت الضوابط التي وضعتها الوزارة على إيقاف المعاش الضماني عن القادرين على العمل إذا ثبت عدم جديتهم أو عدم قبول العروض الوظيفية المتاحة، علما بأن شرط البحث عن عمل لا يقتضي إلزام المستفيد بالانتقال من مدينته للبحث عن عمل.

كما حددت الضوابط مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يتم استثناؤهم من شرط البحث عن عمل، وهم المستفيد غير القابل للتأهيل، أو الطالب المتفرغ للدراسة الذي يتراوح عمره بين 18 و25 سنة، ومَن يقدم رعاية لأحد أفراد الأسرة، كما يجوز للوزير الاستثناء من شرط البحث عن عمل إذا اقتضت ذلك ظروف المستفيد الاجتماعية.

 

 

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