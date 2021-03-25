«جوجل» تكشف سبب تعطل العديد من تطبيقات «أندرويد».. وتوجه نصيحة مهمة  

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كشفت شركة “جوجل” المشغلة لنظام “أندرويد” عن أسباب توقف العديد من التطبيقات عن العمل أمس.

واشتكى العديد من مستخدمي هواتف أندرويد من حدوث أعطال متكررة في التطبيقات المفضلة لديهم، مثل جيميل وياهو ميل ومتصفح جوجل، مع تأثير المشكلة بشكل خاص على مالكي هواتف غالاكسي من سامسونغ.

وتم إرجاع المشكلة إلى نظامWebViewمن أندرويد، والذي تستخدمه التطبيقات لعرض محتوى الويب مثل متصفحات الويب داخل التطبيق، ويأتي مثبتًا مسبقًا على جميع هواتف.

وقالت “جوجل” في بيان لها “لقد حللنا مشكلةWebViewالتي تسببت في تعطل بعض التطبيقات على أندرويد لبعض المستخدمين، ومن المفترض أن يؤدي تحديثWebViewلنظام أندرويد إلى حل المشكلة. ويمكنك القيام بذلك من خلال البحث عنه في متجر غوغل بلاي واختيار تحديث، وإذا كان الخيار غير متاح لسبب ما، يمكن للمستخدمين تنفيذ نفس الإجراء ضمن إعدادات الجهاز“.

ويمكن لأجهزة جالاكسي من سامسونج الانتقال إلى الإعدادات> التطبيقات ثمWebViewلنظام أندرويد، ثم النقر فوق القائمة ثلاثية النقاط بالقرب من أعلى الصفحة وتحديد التحديث، ثم التأكيد، قبل إعادة تشغيل الجهاز.