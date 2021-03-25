الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعرّف على مميزات «الهوية الرقمية» وطريقة تفعيلها عبر «أبشر»

تعرّف على مميزات «الهوية الرقمية» وطريقة تفعيلها عبر «أبشر»
0

تواصل – فريق التحرير :

أطلقت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، مشروع «الهوية الرقمية» عن طريق تطبيق «توكلنا».

وتشمل «الهوية الوطنية للسعوديين وهوية مقيم للمقيمين»؛ لتمكِّن من الاستخدام الرسمي لها بصفتها وسيلة إثبات إلكترونية ضمن تعاون مشترك، يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية.

مميزات الهوية الرقمية

– تُسهل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حملهم للبطاقة أو فقدانهم إياها.
– تُمكن المستفيد من استعراض بياناته الشخصية المُدرجة بها كاملة بطريقة إلكترونية.
– يُمكن تنزيل نسخة على الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية

يُمكن لجميع المستفيدين القيام بتفعيل الهوية الرقمية، من خلال الخطوات التالية:

– الدخول عبر بوابة «أبشر أفراد».
– فتح التطبيق على الهاتف ونسخ الكود المرئي الخاص بها على طريقة الواتس ويب.
– حفظها وعند الحاجة يُمكنك فتح الهاتف على التطبيق، لتظهر جميع البيانات الخاصة بها، مثلها مثل البطاقة المطبوعة.
– يمكن فتحها حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

وكانت وزارة العدل، قد اعتمدت الهوية الرقمية بطاقة شخصية مثل وثيقة الهوية الوطنية تسري عليها أحكام نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية، ووجهت المحاكم وكتابات العدل بالعمل بموجب ذلك.

مواد ذات صلة

«الداخلية» تعتمد تطبيق «توكلنا» وسيلة آمنة لاستعراض الهوية الرقمية

«الداخلية» تعتمد تطبيق «توكلنا» وسيلة آمنة لاستعراض الهوية الرقمية

منها خدمة تعريف رقم الجوال.. «توكلنا» يُطلق إصداراً جديداً ويتيح خدمات مميزة

منها خدمة تعريف رقم الجوال.. «توكلنا» يُطلق إصداراً جديداً ويتيح خدمات مميزة

«المرور» يوضح عدد الاعتراضات المسموح تقديمها على المخالفات خلال العام الواحد

«المرور» يوضح عدد الاعتراضات المسموح تقديمها على المخالفات خلال العام الواحد

«الجوازات» توضح مدى إمكانية عودة عامل «خرج ولم يعد» منذ عدة أشهر

«الجوازات» توضح مدى إمكانية عودة عامل «خرج ولم يعد» منذ عدة أشهر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>