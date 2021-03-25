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ما المدة المناسبة لأخذ لقاح «كورونا» عقب التعافي من الفيروس؟.. مسؤول بـ«الصحة» يرد

ما المدة المناسبة لأخذ لقاح «كورونا» عقب التعافي من الفيروس؟.. مسؤول بـ«الصحة» يرد
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مدير مركز اللقاحات في وزارة الصحة الدكتور سامي المدرع، عن المدة الزمنية المناسبة لأخذ اللقاح المضاد لكورونا عقب التعافي من الإصابة من الفيروس.

وقال “المدرع”: إن أخذ جرعة واحدة من اللقاح بعد الإصابة بفيروس كورونا وذلك بعد التعافي بـ6 شهور كحد أدنى كافية للشخص وتمنح التحصين المطلوب – وفقاً لـ”البلاد”-.

وحول إعطاء موعد جرعتين لهذه الفئة ثم تحويلها إلى محصن بعد الجرعة الأولى أكد المدرع أن هذا التعديل يرجع لأمور تقنية وليس أي شيء آخر، وكذلك الحال في بعض المطعمين بالجرعتين الذين لم تصلهم رسالة مفادها انه “محصن”.

وأشار إلى أن تناول الأسبرين بشكل منتظم وحتى الأدوية الأقوى التي تعتبر مسيلة للدم لا يشكل أي خطر ولا تعارض مع اللقاح ضد كورونا.

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