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وزارة الحج والعمرة: تحسين الخدمات لضيوف الرحمن استعداداً لشهر رمضان المبارك

وزارة الحج والعمرة: تحسين الخدمات لضيوف الرحمن استعداداً لشهر رمضان المبارك
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تواصل – فريق التحرير:

رصدت وزارة الحج والعمرة استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك عبر منظومة عمل مؤسسي تحت شعارها الدائم “مهمة مستمرة”.

وأوضحت الوزارة أنه مع نجاح نموذج العمرة الآمنة ولله الحمد فقد بدأت العمل على تطوير وإضافة المزيد من الخدمات الإثرائية لضيوف الرحمن، خصوصاً مع قرب شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يتطلب تطوير الأعمال الإشرافية والميدانية بما يلبي كافة تطلعات ضيوف الرحمن وقطاع الحج والعمرة في تجويد الخدمات وإثراء التجربة .

ونوهت بأن هذه المنظومة من الأعمال التطويرية تأتي ضمن الهيكلة الإدارية الجديدة للوزارة ، حيث تعمل الوكالات والإدارات على تطوير وحوكمة الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإحداث نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة لهم .

وأشارت وزارة الحج والعمرة أنها تعمل مع جميع الجهات ذات الاختصاص على نمذجة ووضع الخطط التنفيذية المثلى لأعمال موسمي الحج والعمرة بما يحقق تطلعات القيادة لتمكين المسلمين من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وأداء العمرة في أمن وأمان، مع وضع أولوية وسلامة الإنسان نصب أعيننا .

وأكدت الوزارة أن قطاع الحج والعمرة سيشهد قريباً بإذن الله جملة من التحسينات مع التطوير في كافة أعمال منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال الحراك الكبير حاليا بالوزارة، وكذلك السعي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة بالموائمة مع شركاء النجاح ومنظومة الجهات ذات العلاقة.

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