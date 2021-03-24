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أهم 10 أسئلة شائعة عن لقاحات كورونا.. يجيب عليها متحدث الصحة (فيديو)

أهم 10 أسئلة شائعة عن لقاحات كورونا.. يجيب عليها متحدث الصحة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” مقطعاً مصوراً عن أبرز الأسئلة المتداولة عن لقاحات كورونا.

وأجاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن أبرز الأسئلة بخصوص تلقي لقاحات كورونا في المملكة.

وأوضح أنه لا يُشترط تأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح، مؤكداً أنه ليس هناك أي تأثير سلبي على الخصوبة نتيجة أخذ اللقاح.

وأشار إلى أن تلقي اللقاح لا يغير من إقبال الشخص على التبرع بالدم، لافتاً إلى أنه لا يوجد ارتباط بين اللقاح وأسباب الجلطات، وأن كل الجهات المختصة والمعنية أثبتت عدم وجود أي علاقة بينهما.

وذكر أن المانع الوحيد لأخذ اللقاح هو المناعة المفرطة الشديدة من نفس اللقاح، مضيفًا أنه بإمكان المرضعة تلقي اللقاح، وأنه لن يؤثر عليها ولا على الطفل.

وقال إنه لا يجب عمل فحوصات كورونا قبل أخذ اللقاح، مشيراً إلى أنه لم تُرصد أي وفيات أو أعراض جانبية شديدة ناجمة عن تلقي اللقاح.

وفيما يتعلق باشتراط أخذ اللقاح للعمرة أو السفر، أوضح أن هذه الأمور قيد الدراسة والتقييم، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الأفضل لصالح المجتمع.

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