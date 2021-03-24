ضبط قائد مركبة يحمل لوحة إعلانات ضخمة على طريق عام.. و«المرور» يتفاعل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، القبض على قائد مركبة تحمل لوحة إعلانات ضخمة على طريق عام، مما يعرض حياة الآخرين للخطر.

وقال المرور، ردا على مقطع فيديو نشره مواطن وثق المخالفة على طريق عام: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.