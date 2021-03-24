هيئة الإحصاء تعلن توفر فرص وظيفية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض.

الوظــائف المتاحة وشروطها:

1- عالم بيانات:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، الإحصاء، تقنية المعلومات، تحليل البيانات، الرياضيات، الاقتصاد، علم البيانات).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– يشترط لغة إنجليزية.

* للتقديم: (اضغط هنــا).

2- مدير مشاريع وبرامج:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

* للتقديم: (اضغط هنــا).

3- أخصائي علم الأوبئة:

– درجة الماجستير في تخصص (علم الأوبئة).

– خبرة مناسبة في طبيعة العمل لا تقل عن سنتين + مؤهلات مهنية إضافية.

* للتقديم: (اضغط هنــا).