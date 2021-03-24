وظائف إدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن

تواصل – فريق التحرير :

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين.

وأوضح أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض، على مسمى:

– مدير الأمن: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الأمن، أو العلوم الإدارية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي تقييم وتوحيد المنتجات: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الرعاية الصحية، أو الإدارة، أو إدارة سلسلة التوريد)، أو أي مجال ذي الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)