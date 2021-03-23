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«التعليم»: تقليص ساعات الدراسة عن بُعد خلال شهر رمضان.. 3 ساعات للابتدائية و4 للمتوسطة والثانوية

«التعليم»: تقليص ساعات الدراسة عن بُعد خلال شهر رمضان.. 3 ساعات للابتدائية و4 للمتوسطة والثانوية
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر الاستفتاء الذي نشرته وزارة التعليم، بشأن الدراسة في شهر رمضان، عن تقليص عدد ساعات الدراسة عن بعد، بحيث تكون 3 ساعات فقط في اليوم الدراسي الواحد للمرحلة الابتدائية، و4 ساعات للمتوسطة والثانوية.

ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الاثنين، استفتاء حول التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بعد في شهر رمضان للمرحلة الابتدائية وللمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وطالبت الوزارة أولياء الأمور بأن يقوموا بالتصويت على جميع الخيارات المتاحة للدراسة وذلك من خلال الدخول على موقع نور.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق #وزاره_التعليم، والذي تصدر الترند على منصة تويتر، شاركوا خلاله آرائهم ووجهات النظر المختلفة حول تقليص عدد ساعات الدراسة في رمضان.

جدير بالذكر أن طريقة المشاركة في الاستبيان الذي طرحته وزارة التعليم والخاص بتوقيت الدراسة عن بعد في شهر رمضان المبارك، تشمل الخطوات التالية:

• الدخول على حسابك في نظام نور كولي أمر

• تقوم بالذهاب إلى أيقونة الاستبانات المرنة

• ستجد الاسبيان الخاص بتوقيت الدراسة عن بعد في شهر رمضان المبارك

• ادخل على الأسئلة ثم تختار الوقت المناسب من وجهة نظرك

• وأخيرا تقوم بالإرسال لتظهر رسالة تمت عملية الإرسال بنجاح

وللمشاركة في الاستبيان، يمكن الضغط على رابط موقع نور :هنا.

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