الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن توفر أكثر من 10 وظائف بمدن المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر أكثر 10 وظائف صحية وطبية بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

الوظــائف:

1- طبيب نائب أول أمراض نفسية:

– مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط).

2- طبيب نائب أمراض نفسية:

– مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط).

3- طبيب استشاري أمراض نفسية:

– مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط).

4- استشاري طب وجراحة العيون:

– مكان العمل (مستشفيات القوات المسلحة بالطائف).

5- استشاري جراحة الوجه والفكين:

– مكان العمل (مستشفيات القوات المسلحة بالطائف).

6- مشرفة تمريض (وظيفتان):

– مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر).

7- مديرة إدارة تمريض:

– مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر).

8- أخصائي أول طب أسرة (العدد 3 وظائف):

– مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر).

التقديم:

وأضافت الإدارة العامة للخدمات الطبية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:(اضغط هنــا).