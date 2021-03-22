الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن توفر أكثر من 10 وظائف بمدن المملكة

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر أكثر 10 وظائف صحية وطبية بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
الوظــائف:
1- طبيب نائب أول أمراض نفسية:
– مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط).
2- طبيب نائب أمراض نفسية:
– مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط).
3- طبيب استشاري أمراض نفسية:
– مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط).
4- استشاري طب وجراحة العيون:
– مكان العمل (مستشفيات القوات المسلحة بالطائف).
5- استشاري جراحة الوجه والفكين:
– مكان العمل (مستشفيات القوات المسلحة بالطائف).
6- مشرفة تمريض (وظيفتان):
– مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر).
7- مديرة إدارة تمريض:
– مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر).
8- أخصائي أول طب أسرة (العدد 3 وظائف):
– مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر).
التقديم:
وأضافت الإدارة العامة للخدمات الطبية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:(اضغط هنــا).