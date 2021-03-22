«المرور» يحدد الأماكن التي يُمنع التوقف بالمركبات فيها

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، الأماكن التي يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها.

وتشمل هذه الأماكن ما يلي:

• الجسور

• عرض الطريق أو في منتصفه

• ممرات المشاة

• أماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات

• على بعد 15 متر أو أقل من منعطف

• على بعد أقل من متر ونصف من ممرات طلبة المدارس

• الأرصفة المخصوصة لسير المشاة

• عكس اتجاه السير