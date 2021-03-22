وظائف شاغرة بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن «ارتق»

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ” ارتق”، عبر حسابها على موقع “تويتر” عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الخرج.
واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:
الوظــائف:
– مدير تنفيذي.
– مسؤول تنمية موارد مالية وتسويق.
الشروط والخبرات:-
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 25 عام.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلاوك.
– أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو دبلوم.
– لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل الخيري.
– العمل 8 ساعات يومياً على فترتين على مدى 5 أيام أسبوعياً.
– أن يكون التقدم مقيم في المحافظة بعد ترشحه.
التقديم:
وأشارت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (ارتق) إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي(اضغط هنــا).