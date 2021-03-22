وظائف شاغرة بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن «ارتق»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ” ارتق”، عبر حسابها على موقع “تويتر” عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الخرج.

واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

الوظــائف:

– مدير تنفيذي.

– مسؤول تنمية موارد مالية وتسويق.

الشروط والخبرات:-

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 25 عام.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلاوك.

– أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو دبلوم.

– لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل الخيري.

– العمل 8 ساعات يومياً على فترتين على مدى 5 أيام أسبوعياً.

– أن يكون التقدم مقيم في المحافظة بعد ترشحه.

التقديم:

وأشارت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (ارتق) إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي(اضغط هنــا).