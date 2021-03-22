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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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استعدادا لشهر رمضان.. «السديس» يدشن عربات مياه زمزم بالمسجد الحرام (صور)

استعدادا لشهر رمضان.. «السديس» يدشن عربات مياه زمزم بالمسجد الحرام (صور)
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تواصل – واس :

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم العربات الخاصة لسقيا مياه زمزم بالمسجد الحرام ضمن استعدادات الرئاسة لموسم رمضان المبارك ، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد, ومدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي.وأشار معاليه إلى أن العربات المستحدثة لعبوات زمزم تأتي في إطار استعدادات الرئاسة العامة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان المبارك، حيث إن جميع الخدمات بالحرمين الشريفين يراعى فيها أعلى معايير السلامة والوقاية الصحية.وتحوي عربة سِقاية زمزم المُصنعة من الإستانليس ستيل المقاوم للصداء، على حافظتين بسعة إجمالية 80 لترًا للماء المبرد وغير المبرد، إضافة إلى مضختين إلكترونيتين يتم تعقيمها بشكل مستمر كإجراء احترازي لسلامة قاصدي المسجد الحرام.كما تمتاز العربة بسهولة تنقلها داخل الحرم وفي الساحات بهدف إيصال الماء لجميع الزائرين، وفق أعلى معايير السلامة و الصحة والاحتراز الوقائي.

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