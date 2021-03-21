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لماذا يعد الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات مهماً؟.. «الصحة» توضح

لماذا يعد الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات مهماً؟.. «الصحة» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة أهمية الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات، مشيرة إلى 5 فوائد مهمة تدفع الجميع لإجراء الفحص حفاظا على أبنائهم.

وأشارت الوازرة في “إنفوجرافيك” نشره الحساب الرسمي لصحة عسير على موقع “تويتر” إلى أن أهداف الفحص الاستكشافي تتمثل في (اكتشاف المشكلة مبكراً – إيجاد قاعدة بيانات- إحالة الحالات المكتشفة – متابعة الحالات – التوعية الصحية).

وعرفت الوزارة الفحص الاستكشافي بأنه برنامج صحي تقوم به فرق طبية مدربة في المراكز الصحية، من خلال إجراء فحوصات طبية للكشف المبكر عن المشكلات الصحية لدى الطلبة وإجراء التدخلات الطبية اللازمة لها في وقت مبكر.

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