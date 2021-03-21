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توقعات طقس الغد.. رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية على عدة مناطق

توقعات طقس الغد.. رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن توقعات طقس الغد بمختلف مناطق المملكة.

وتوقع المركز في تقرير أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل.

كما توقع سماءً غائمة جزئيا إلى غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وفيما يخص البحر الأحمر توقع مركز الأرصاد أن يشهد رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12-32كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة.

أما الخليج العربي فيشهد رياح شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

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