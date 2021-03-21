بالفيديو.. رئيس «أرامكو»: لدينا خطط طوارئ ملائمة للتعامل مع أي هجوم

تواصل – فريق التحرير :

أكد رئيس أرامكو، أمين الناصر، أن الشركة تملك خطط طوارئ ملائمة للتعامل مع أي هجوم، وشدد على أن مصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة بعد ساعات من الهجوم.

ارتفاع الطلب

وأوضح الناصر، أن “أرامكو تعرضت لتحديات كبيرة ولكن جاهزية الشركة للتعامل معها عالية”، مشدداً على أن “توزيعاتنا عن 2020 هي الأعلى مقارنة بأي شركة مساهمة في العالم”، بحسب قناة “العربية”.

وأضاف الناصر: “سنشهد ارتفاعا في الطلب على النفط هذا العام خاصة من آسيا”.

وأشار الناصر إلى أن الطلب العالمي قد يصل إلى 99 مليون برميل يوميا بنهاية 2021 بينما الطلب العالمي 92-93 مليون برميل يوميا حالياً، قائلا: “متفائلون جدا حيال 2021 ومن المتوقع أن يكون النصف الثاني من 2021 أفضل”.

كما لفت إلى أن اللقاحات ستحسن الوضع كثيرا، مضيفاً: “العمل سيستمر على ضبط المحفظة، ومن المتوقع زيادة الدين في المستقبل”.

وتابع: “الاستدانة تحت السيطرة رغم السندات الإذنية لصندوق الاستثمارات العامة، ونلاحظ أن الطلب في الصين اقترب من مستويات ما قبل الجائحة، لكن ليس بعد في أوروبا”.

مرونة مالية وتشغيلية

وأكد الناصر، أن نسبة الدين إلى حقوق المساهمين زادت قليلا في الربع الرابع، مضيفا: “خضنا واحدة هي أشدّ السنوات صعوبة وتحدياً في هذا العصر، غير أن أرامكو أثبتت قيمتها الفريدة وقدرتها الاستثنائية من خلال ما تتمتع به من مرونة مالية وتشغيلية، وقد تَعزَّز ذلك الأداء الإيجابي بروح بطولية جسدها موظفو وموظفات الشركة الذين حققوا نتائج تشغيلية قياسية، وواصلوا تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة بأمان وموثوقية”.

واستطرد الناصر: “ونظراً لتأثير جائحة كوفيد-19 على الأسواق العالمية، فقد سخرنا تركيزنا القوي على تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وكانت النتيجة أن حافظنا على قوة مركزنا المالي وأعلنا عن توزيعات أرباح بقيمة 281 مليار ريال (75 مليار دولار أميركي) عن عام 2020.

وتابع الناصر قائلا: “تسير استراتيجيتنا طويلة الأجل على المسار الصحيح نحو تحسين محفظتنا في أعمال النفط والغاز. وفي ظل التحسن الذي تشهده بيئة السوق، هناك زيادة في الطلب في آسيا مع وجود مؤشرات تحسن في أماكن أخرى. ونحن على ثقة تامة بأننا سنتجاوز هذه الجائحة ونحن في موقع قوي جداً وجاهزية عالية”.

184 مليار ريال صافي الدخل

وكانت شركة أرامكو قد حققت صافي دخل بلغ 184 مليار ريال (49 مليار دولار ) في عام 2020، وهذا الرقم يعتبر أحد أعلى الأرباح لأي شركة مُدرجة على مستوى العالم.

281 مليار ريال توزيعات أرباح

كما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 281 مليار ريال (75 مليار دولار) عن عام 2020، وهو ما يعكس الأداء القوي للشركة. وتواصل الشركة المحافظة على قوة مركزها المالي، وكانت نسبة المديونية، كما في 31 ديسمبر 2020، من بين أدنى المعدلات في قطاع الطاقة. وفي الوقت الراهن، فقد بلغ العائد على متوسط رأس المال المستخدم 13.2% وهو الأعلى على مستوى قطاع الطاقة.

وتواصل الشركة تقييم نفقاتها الرأسمالية وبرامج تحسين الإنفاق وتعزيز كفاءته، وتتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية لعام 2021 حوالي 131 مليار ريال (35 مليار دولار)، وهو أقل من برنامج الإنفاق الرأسمالي الاسترشادي السابق البالغ 150-169 مليار ريال (40-45 مليار دولار).