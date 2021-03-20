سرقة ونشل وخدش للحياء خلال أيام.. الجناة في قبضة الأمن (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

كشف الأمن العام حصيلة عدد من الجرائم التي تم القبض على المتهمين بارتكابها خلال الأيام الماضية.

وعبر حسابه الرسمي، وتحت عنوان «في قبضة رجال الأمن» بث الأمن العام تقريرًا مصورًا حول الجهود المبذولة لكشف تلك القضايا، مشيرًا إلى اعتداء مواطن على مقيمة وسلب محفظتها، بمعاونة مواطن آخر ومقيم من الجنسية التشادية؛ حيث قاما الآخران بالترصد للمرأة أثناء خروجها من المنزل ومساعدة الجاني على الهرب، وقد تم القبض على الجميع.

وفي تقريره قال «الأمن العام»، إنه تم القبض على مواطنين، ظهرا في مقطع فيديو، لقيام أحدهما برش مادة الإطفاء أثناء قيادته لمركبته على المارة، والآخر يقوم بعملية التصوير، كما تم القبض على 3 مقيمين و3مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، وقعت بينهم مشاجرة نتيجة خلافات بينهم في أحد الأسواق الشعبية.