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«أمانة جدة» تُغلق سوقاً تجارياً شهيراً لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

«أمانة جدة» تُغلق سوقاً تجارياً شهيراً لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية
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تواصل – فريق التحرير:

أغلقت أمانة محافظة جدة، مساء أمس الجمعة، سوقاً تجارياً شهيراً في نطاق بلدية جدة الجديدة.

وأوضحت الأمانة، أن قرار الإغلاق جاء نتيجة عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

وتواصل أمانة جدة بالتعاون مع الجهات المعنية تكثيف جولاتها الرقابية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى امتثال المنشآت التجارية.

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