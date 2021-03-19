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«مرور الطائف» يضبط قائد مركبة راوغ بين السيارات على طريق عام.. وهذه العقوبة في انتظاره

«مرور الطائف» يضبط قائد مركبة راوغ بين السيارات على طريق عام.. وهذه العقوبة في انتظاره
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة للمرور، من ضبط قائد مركبة لارتكابه مخالفة المراوغة بين المركبات على طريق عام في محافظة الطائف.

وأوضحت إدارة المرور في تغريدة على موقع “تويتر” أن السائق المخالف عرض حياته وحياة قائدي المركبات الأخرى للخطر.

وأكد “المرور” أنه تم القبض عليه، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

يذكر أن نظام المرور يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف ريال على المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.

 

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