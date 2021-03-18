الإطاحة بـ 4 مقيمين ارتبكوا عدة جرائم سرقة بمكة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة العاصمة المقدسة من كشف سر السرقات المتكررة لمحتويات المركبات المتوقفة بعد كسر زجاجها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من القبض على 4 مقيمين من الجنسية الميانمارية في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في كسر زجاج المركبات أثناء توقفها وسرقة ما بداخلها من مقتنيات ثمينة.

وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.