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دراسة تحذر مستخدمي «أندرويد» من إجراء شائع قبل تنزيل التطبيقات  

دراسة تحذر مستخدمي «أندرويد» من إجراء شائع قبل تنزيل التطبيقات  
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تواصل – وكالات:

حذرت دراسة جديدة من أن نسبة كبيرة من التطبيقات على متجرجوجلتتضمن أذونات خطيرة يمكن أن تنتهك خصوصية المستخدم، حيث جرت العادة أن يطلب من المستخدم الموافقة على الأذونات قبل تنزيل التطبيق.

 وحللت منصةCyberNewsأفضل 1020 تطبيقاً لهواتف أندرويد على متجر جوجل بلاي بناء على عدد عمليات التثبيت، ومن هذه العينة الضخمة، وجدت الدراسة أن أكثر من ثلث (36%) من هذه التطبيقات طلبت استخدام كاميرا الهاتف العامل بنظام أندرويد.

ويمكن أن يكون لتمكين هذا الإذن آثارًا سلبية في حال تمكن الهاكرز من استغلالها، ويمكن القيام بذلك عن طريق التطبيقات الضارة التي لم يتم منحها هذا الإذن، ويمكنها الاستفادة من التطبيقات الأخرى التي حصلت على الأذن.

كما وجدت الدراسة أن ثلث تطبيقات أندرويد الأكثر شيوعاً ترغب في تتبع موقع المستخدم، بينما يريد واحد من كل 5 تطبيقات تسجيل المحادثات الهاتفية للمستخدم، كما طلب تطبيق من كل 10 تطبيقات (8%) أذونات لإجراء مكالمات مباشرة إلى جهات اتصال الهاتف الخاصة بالمستخدم.

ولم تذكرCyberNewsأسماء أية تطبيقات على وجه التحديد، لكنها قالت إن فئات التطبيقات التي طُلبت فيها الأذونات الأكثر خطورة هي تطبيقات الاتصال ونمط الحياة والخرائط والتنقل.

ونصحت المنصة بتجنب التطبيقات التي تطلب الكثير من الأذونات، وتلك التي يتم نشرها من قبل مطورين غير معروفين، والتطبيقات المجانية التي ربما تكون طعماً لاستدراج الضحايا، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

 

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