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«المسند» يوضح أعلى وأقل درجة مسجلة فجر اليوم بمناطق المملكة

«المسند» يوضح أعلى وأقل درجة مسجلة فجر اليوم بمناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحأستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أعلى وأقل درجة حرارة مسجلة فجر اليوم في مناطق المملكة.

وقال “المسند”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في عرفات بـ38.4 درجة مئوية، بينما سجلت طريف 8 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف).

 

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