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مسؤول يكشف حجم الهدر السنوي نتيجة عدم إعادة تدوير النفايات

مسؤول يكشف حجم الهدر السنوي نتيجة عدم إعادة تدوير النفايات
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، زياد الشيحة، أنه لا يتم استغلال 99% من المواد والنفايات التي يمكن تدويرها في المملكة، مبينا أن ما يتم تدويره يقل عن 1%.

ووفقاً لـ”الاقتصادية” أوضح “الشيحة”، أن الناتج المحلي الذي تفقده المملكة نظير عدم الاستفادة من إعادة التدوير ما بين 30 و70 مليار ريال سنوياً.

وأشار إلى أن ما يتم إعادة تدويره من هذا المبلغ يتراوح ما بين مليار وثلاثة مليارات ريال فقط، وأن العمل جار لرفع هذه النسبة التي تحتاج إلى أياد عاملة وصناعة واستثمارات.

وقال إن حجم النفايات في المملكة يبلغ 45 مليون طن نصفها من مشاريع الهدم والبناء، وربعها من البلديات والباقي هي من النفايات الطبية والصناعية.

وأوضح أن مخلفات البناء بالإمكان على سبيل المثال أن تتم إعادة استخدامها مرة أخرى بعد طحنها وتكسيرها، مبينا أنه إذا كانت صالحة يمكن إعادة استخدامها في الأسمنت أو مواد البناء التي يدخل فيها الأسمنت، وإن لم تكن صالحة بالإمكان وضعها في مشاريع أخرى ليست عليها أحمال ثقيلة ولا تحتاج إلى مواصفات عالية للاستخدام.

 

 

 

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