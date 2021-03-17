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2400 دعم شهري و3 آلاف حافز.. «هدف» يكشف تفاصيل برنامج النقل الموجه

2400 دعم شهري و3 آلاف حافز.. «هدف» يكشف تفاصيل برنامج النقل الموجه
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تفاصيل برنامج النقل الموجه، مشيرا إلى أن البرنامج يقدم 2400 ريال كدعم شهري، و3000 ريال دعما تحفيزيا كل 6 أشهر للمستفيد المستمر.

وأكد “هدف” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، أن برنامج النقل الموجه يستهدف السعوديين العاملين في خدمه توجيه المركبات، وتستمر المدة الزمنية لبرنامج النقل الموجه 24 شهراً ميلادياً بهدف توطين ورفع كفاءة النشاط.

وكان برنامج العمل الحر أكد عبر المنصة الإلكترونية أن شروط الانضمام لبرنامج النقل الموجه تتضمن أن يكون المشترك سعودي الجنسية، والعمر من 20 إلى 60 عامًا، وألا يكون المتقدم على رأس العمل.

وكذلك من ضمن شروط النقل الموجه، يجب ألا يكون طالبًا أو متقاعدًا، وليس لديه سجل تجاري، وغير مستفيد حاليا من برامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بجانب التسجيل في تطبيقات توجيه المركبات، وإصدار وثيقة العمل الحر.

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