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«الصحة»: تمديد العمل لـ24 ساعة في مركز لقاحات «كورونا» بمعارض الرياض

«الصحة»: تمديد العمل لـ24 ساعة في مركز لقاحات «كورونا» بمعارض الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات «كورونا» بمعارض الرياض على مدار الـ24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة، أن عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة تجاوز مليونين ونصف جرعة.

ودعت وزارة الصحة الجميع لأخذ لقاح كوروناعبر تطبيق صحتي (هنا)، مشددة على مأمونية اللقاحات التي اعتمدتها هيئة الغذاء والدواء وهما (فايزر- استرازينيكا).

وأشارت الوزارة، إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا.

 

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