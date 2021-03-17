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توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة وارتفاع الحرارة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة وارتفاع الحرارة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ،الرياض ، الحدود الشمالية ،القصيم ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة)، كما يستمر ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزئين الشمالي والاوسط بسرعه 15-38كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، وارتفاع المج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

أجواء حارة

‏وتوقع خبير الطقس، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارا على معظم مناطق المملكة معتدلة ليلاً، ومن حارة نسبياً إلى معتدلة على الشرقية الشمالية والمرتفعات وباردة ليلاً.

كما توقع خلال الـ”24″ساعة القادمة بإذن الله أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة ومحدودة ومتفرقة على أجزاء من مناطق عسير والمدينة وشمال الشرقية ورياح مثيرة للأتربة إلا أن يصرفها الله.

وقال موقع طقس العرب: “تُشير آخر التوقعات الجوية إلى تأثر الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة يومي الأربعاء والخميس برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على إثارة الأتربة والغبار”.

أتربة مثارة وُغبار مُتوقع

ويُتوقع أن يشمل تأثير هذه الرياح يومي الأربعاء والخميس -بمشيئة الله- عموم الأجزاء الشرقية أجزاء متفرقة من شرق ووسط المملكة، قد تشمل العاصمة الرياض أحياناً، وبخاصة الأجزاء الشمالية والشرقية منها، حيث ستعمل على تدني لمدى الرؤية الأفقية.

توصيات هامة للتعامل مع الغبار  

هذه الرياح لها الكثير من التأثيرات السلبية، خاصة على مرضى الجهاز التنفسي والعيون نتيجة إثارتها للأتربة والغبار بشكل لافت، ما يستوجب عليهم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث مضاعفات صحية لاقدر الله، كما تستوجب من السائقين الحذر خلال القيادة على الطرقات في حال تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار.

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