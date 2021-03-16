من بينها جولي شيك وسيتروس.. أشهر كوبونات الخصم لعام 2021

التوفير باستعمال كوبونات الخصم عند التسوق من خلال المتاجر الإلكترونية أصبحت سمة رئيسية من سمات هذا العصر، حيث يعتمد عليه الكثير من الأشخاص بشكل أساسي، خاصةً إذا كانوا لا يملكون الوقت الكافي للنزول إلى المحال التجارية، لذا يُعتبر التسوق الإلكتروني حل أمثل وفعال لتوفير الجهد والوقت، إلى جانب توفير جزء كبير من الأموال نظراً لتنوع العروض التي تُقدمها هذه المواقع، والتي تمنح المُستخدمين نسبة تخفيض مُميزة من خلال استخدامهم لما يُسمى بأكواد وكوبونات الخصم.

موقع جولي شيك

نادرًا ما يُوجد متجر إلكتروني يحصل على تقييم من العملاء خمسة نجوم من أصل خمسة، وهذا ما استطاع تحقيقه موقع فورديل نظراً لتعدد خدماته، بالإضافة إلى نوعية وجودة المنتجات التي تُعرض من خلاله، والأهم من كل ذلك الأسعار المخفضة التي لطالما بحث عنها الكثيرون، ويجب القول أن الموقع يتميز بعروضه وتخفيضاته المستمرة والمميزة، والتي تصل في كثير من الأحيان إلى ٢٥% على كافة السلع المتاحة.

بالإضافة إلى تميز الموقع بسهولة التصميم الذي يمنح العميل تجربة تسوق مريحة وسريعة، يُقدم كود خصم جولي شيك المُميز الذي يُمكن استعماله للحصول على نسبة خصم إضافية، والتي تُقدر قيمتها بما يُعادل 10% على كافة المنتجات المخفضة وغير المخفضة عبر موقع وتطبيق Jollychic.

كما يُتاح لدى الموقع باقة منوعة من المنتجات المختلفة التي تكفي لسد احتياجات الزوار، حيث يضم عدة أقسام مختلفة منها ما يتعلق بمستلزمات المنزل، وآخر يضم ألعاب الأطفال وثالث يحتوي على كافة أنواع الأجهزة الإلكترونية الحديثة، فضلاً عن القسم الخاص بعرض أحدث تشكيلات الأزياء لكلا الجنسين باختلاف أعمارهم.

موقع هاي بيبي

يُقدم المتجر لعملائه المميزين فرصة لتوفير الكثير من الأموال فلا تفوتها، حيث تميز منذ اليوم الأول من تأسيسه بعروضه الترويجية المميزة، والتي كانت سبباً رئيسياً في نجاحه وشهرته الواسعة في كثير من البلدان حول العالم، كما يسعى الموقع بصورة دائمة إلى فعل كل ما يلزم لإرضاء الزوار، وتمتعهم بتجربة تسوق فريدة ومميزة تجعله الخيار الأول لديهم عند شراء أي منتج يرغبون به.

بادر بالحصول على كوبون خصم هاي بيبي الفعال وتمتع بنسبة خصم إضافية، والتي تبلغ قيمتها 12% على جميع السلع المعروضة على المتجر، والتي تتنوع ما بين الملابس الخاصة بالأطفال والأحذية، وكل ما يلزم الأم للعناية بطفلها الصغير لتحقيق الأمان والسلامة التي ترغب بها.

موقع سيتروس

كان هذا الموقع في بدايته عبارة عن قناة عربية مُتخصصة في ترويج وتسويق السلع، فقد تم تأسيسها في عام 2005 وتمكنت من الدخول إلى منصات عدة بهدف عرض منتجاتها للعملاء، الآن أصبح أحد أهم المواقع التي يلجأ إليها عدد كبير من المستخدمين، على وجه الخصوص السيدات لكونه يعرض مجموعة مميزة من المستلزمات المنزلية، إلى جانب مستحضرات العناية والتجميل التي تتسم بأصالتها والجودة العالية، لكونها تحمل أسماء لأرقى العلامات التجارية على مستوى العالم كل هذا وبسعر تنافسي لا مثيل له.

يعمل المتجر على توفير منصة يسهل تصفحها واستخدامها من قِبل كافة الزوار، في كثير من الدول العربية أمثال المملكة السعودية ودول الخليج العربي، حيث يتم عرض المنتجات عبر القناة الخاصة بها بحيث يكون العميل على علم بكل ما يخص المنتج، ويُعد هذا الأمر أهم ما يُميز موقع سيتروس عن غيره من المتاجر الأخرى، كما يقوم بطرح عروض بخصومات مميزة في العديد من المناسبات، والتي من أهمها عيد الأم وشهر رمضان المبارك وعيد رأس السنة الجديد، فضلاً عن العروض التي تُعرض بصورة أسبوعية على كثير من السلع المتاحة لديهم.

يُمكن لكافة الزوار التمتع بقيمة خصم إضافية من خلال اقتنائهم كود خصم سيتروس تي في الذي يُطرحه الموقع، حيث يمنح العميل تخفيض بقيمة تُعادل 30 ريال سعودي، على كافة السلع المعروضة والتي تشمل المواد العطرية وأدوات الميكب أب بالإضافة إلى المستحضرات الطبية وكل ما يخص المنزل من أدوات ومستلزمات.

موقع سنتربوينت

يُقدم هذا المتجر تشيكلة منوعة من المنتجات التي يرغب بها كل رجل أو امرأة وحتى الأطفال الصغار، وخاصةً فيما يتعلق بعالم الموضة والأزياء العصرية التي تواكب أحدث الصيحات العالمية، والتي تحمل أسماء لأهم وأفضل الماركات التجارية أمثال سبلاش، لايف ستايل وشو مارت، ويمتلك سنتربوينت حوالي 138 متجر موزعة في عدد من الدول، مثل الإمارات المتحدة ومصر والكويت بالإضافة إلى المملكة السعودية وعمان والبحرين، قطر ولبنان.

تمتع بتجربة تسوق فريدة ومميزة من خلال الحصول علىكود خصم سنتربوينت10% خصم على جميع السلع من مستلزمات الأطفال أو المنزل وكذلك الأزياء، فقط قم بنسخ الكود في المكان المخصص بذلك، وستحصل في الحال على نسبة خصم فورية على القيمة الإجمالية للمنتجات التي تم شراؤها.

نصائح هامة للتسوق الآمن عبر المواقع الإلكترونية

لمن يحرص على عدم تعرضه لأي من عمليات النصب والاحتيال التي تتم من خلال المواقع الغير آمنة، عليك باتباع الآتي:

اختيار المواقع الآمنة والمشهورة عالمياً والتي يظهر في شريط العنوان الخاص بها رمز القفل، وأن يمتلك شعار موثق معروف به.

يجب قراءة أي رسالة تنبيه تُرسل عبر الهاتف بعناية شديدة، للتأكد من كونها تتفق مع كافة العمليات التي سبق وقمت بتنفيذها.

المواظبة على التحقق من حساب بطاقة الائتمان بشكل منتظم، مع ضرورة تشغيل خاصية الإشعارات في حال تم استعمال البطاقة في الدفع.

يُنصح باستعمال شبكة الإنترنت الخاصة بك داخل منزلك، وعدم اللجوء إلى أي شبكة أخرى كتلك التي تتواجد في المناطق العامة.

تجنب استعمال بطاقة الائتمان قدر المستطاع والاعتماد على الدفع النقدي، أو إحدى تطبيقات الدفع المتاحة عبر الهاتف من خلال App Store.

القيام بعملية ربط البطاقة الخاص بك بحساب السداد، وذلك بهدف إتمام عملية الشراء من أي موقع إلكتروني محلي.

عدم مشاركة كلمة المرور الخاصة بك مع أي شخص آخر، أو كتابتها دون أدنى داعي في مواقع التواصل الاجتماعي.

يُفضل القيام بإنشاء كلمة مرور قوية تحتوي على رموز وأرقام متعددة، بحيث يصعب اختراقها منا يضمن عدم الوقوع في فخ الخدع التي تقوم بها بعض المواقع الغير آمنة.

تحميل البرامج التي تقوم بحماية الحاسوب وتغيير كلمة السر كل ثلاثة أشهر، وإبلاغ المصرف في حال وُجدت أي معاملات مشبوهة.

ختاماً يجب القول بأن التسوق الإلكتروني يُعد أحد أهم الخيارات التي يتم الاعتماد عليها في الوقت الحاضر من قبل الكثيرين، خاصةً في ظل انتشار العديد من الأوبئة المعدية والتي تستلزم التباعد الاجتماعي بقدر المستطاع، ومن الجدير بالذكر أن خدمة التسوق الإلكتروني وفرت العديد من المزايا لعدد هائل من المستخدمين، ولكن لا يوجد شيء ليس له عيوب حيث استخدمه البعض بشكل سلبي، ممن هم معدومي الضمير ليقوموا بعمليات النصب والاحتيال واستغلال أموال الغير بشكل غير مشروع.

Twasul.info

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