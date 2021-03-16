هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن وظائف تقنية شاغرة

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع “لينكد إن” لخدمات التوظيف (TM LinkedIn) عن توفر وظيفة تقنية بمجال ضمان الجودة بالرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي ضمان الجودة.

الشروط:

1 -درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

2 -خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ضمان جودة البرمجيات.

3 -إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابًة).

موعد التقديم:

– التقديم ُمتاح الآن وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (TM LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):اضغط هنا