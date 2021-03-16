خطوات تسجيل المتاجر الإلكترونية في الموقع الإلكتروني «الزكاة والدخل» (فيديو)

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أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات تسجيل المتاجر الإلكترونية في موقع الهيئة بكل سهولة لتفادي حدوث أي مشاكل أو مخالفات في حالة عدم التسجيل.

وتشمل الخطوات ما يلي:

أولاً: يجب على صاحب المتجر أن يقوم بالتسجيل في وزارة التجارة ، وإصدار سجل تجاري أو رخصة من وزارة الاستثمار تسمح له بممارسة هذا النشاط التجاري.

ثانيا: في حالة التسجيل وإصدار السجل التجاري من وزارة التجارة تصلك رسالة من هيئة الزكاة والدخل تتضمن الرقم الميز لمتجرك الإلكتروني، وهذا الرقم المميز هو رقم خاص بصاحب المتجر الإلكتروني.

وبعد وصول الرسالة يتم إستكمال عملية التسجيل في موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل من باب البوابة الإلكترونية، ويتم إنشاء رقم سري خاص واستكمال البيانات المطولة بعد ذلك لتتم عملية التسجيل بنجاح.