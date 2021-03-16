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بتوجيه أمير الرياض.. إزالة تعديات بمساحة 72 مليون متر بالمزاحمية

بتوجيه أمير الرياض.. إزالة تعديات بمساحة 72 مليون متر بالمزاحمية
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تواصل – فريق التحرير:

أزالت لجنة التعديات في محافظة المزاحمیة بمنطقة الرياض، خلال الأشھر الماضیة، تعديات وإحداثات على أراض تبلغ مساحتها 72 مليونا و543 ألفا و35 متر مربع في أماكن مختلفة تضمنت تعدي على أراضٍ بیضاء ومخیمات عشوائیة ومزارع وأحواش ومبان.

جاء ذلك بتوجیھات من أمیر منطقة الرياض الأمیر فیصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وجاءت توجيهات أمير الرياض ونائبه، على جميع المحافظات بتشديد ضبط مثل هذه المخالفات والتعديات وتطبيق التعليمات وعدم التهاون مع أي تعد ومضاعفة الجهود وتكثيف الجولات الرقابية لمنع مثل هذه الإحداثات.

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