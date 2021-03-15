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القبض على 4 مواطنين تحرشوا بفتاتيْن في مجمع تجاري بـ«الطائف»

القبض على 4 مواطنين تحرشوا بفتاتيْن في مجمع تجاري بـ«الطائف»
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تواصل – واس:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على 4 مواطنين في العقدين الثاني والثالث لتحرشهم بفتاتين في إحدى المجمعات التجارية بالطائف.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قيام فتاتين في أحد المجمعات التجارية في محافظة الطائف بتوثيق مجموعة من الأشخاص وهم يتحرشون بهما بألفاظ وإشارات خادشة للحياء مما يعد مخالفة لنظام جريمة التحرش، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف – بفضل الله – من تحديد هوية الأشخاص والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتم إيقافهم واتُخِذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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