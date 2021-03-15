لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي، على مسمى:

– مساعد مدير ضمان التدقيق الرقمي والبيانات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو علوم الكمبيوتر، أو إدارة مخاطر تقنية المعلومات، أو إدارة الأعمال).

– مدير رقمي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).