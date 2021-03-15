«أسترازينيكا» ترد على شائعات تسبب لقاحها في حدوث تجلط بالدم

تواصل – وكالات:

قالت شركة أسترازينيكا، إنها أجرت مراجعة مفصلة على من تلقوا لقاحها ضد كورونا، أسفرت عن عدم ظهور دلائل على زيادة خطر حدوث تجلط في الدم، وذلك بعد توجه عدد من الدول الأوروبية إلى تعليق استخدام لقاحها ضد فيروس كورونا.

وأوضحت في بيان مساء أمس الأحد، أن مراجعة دقيقة لجميع بيانات السلامة المحتملة لأكثر من 17 مليونا حصلوا على التطعيم من كوفيد-19 بلقاح أسترازينيكا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم تُظهر دلائل على زيادة خطر الانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة أو قلة الصفائح في أي فئة عمرية محددة أو جنس معين أو في أي بلد بعينه، بحسب العربية نت.

وأعلنت الشركة أنها والسلطات الصحية الأوروبية أجرتا اختبارات إضافية دون أن تظهر ما يدعو للقلق، مضيفة أنه لا توجد أيضا مشكلات مؤكدة متعلقة بجودة أي من دفعات لقاحها المستخدمة في أنحاء أوروبا والعالم.