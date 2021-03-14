«المرور» يوضح ضوابط ارتداء «خوذة الرأس» أثناء قيادة الدراجة الآلية

تواصل – فريق التحرير:
وجهت الإدارة العامة للمرور، نصائح مهمة لقائدي الدراجات الآلية، تتعلق بشروط ومواصفات وضوابط ارتداء خوذة الرأس.
وقالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “قبل قيادة دراجتك الآلية؛ تأكد من ارتدائك خوذة رأس مطابِقة لنظام المرور”.
وتضمنت النصائح ما يلي:
• ترتدي الخوذة بطريقة صحيحة ومحكمة.
• الخوذة لا تحجب رؤيتك أثناء القيادة.
• تصميم الخوذة متوافق مع متطلبات السلامة.
قبل قيادة دراجتك الآلية؛ تأكد من ارتدائك خوذة رأس مطابِقة لنظام المرور.
#المرور_السعوديpic.twitter.com/HoKMLSQZrg
— المرور السعودي (@eMoroor)March 14, 2021