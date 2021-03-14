مصدره «الخفافيش».. علماء صينيون يكتشفون فيروساً جديداً مماثل لـ«كورونا»

تواصل – وكالات:

اكتشف علماء في الصين فيروسا جديداً في الخفافيش يطابق بنسبة 94.5% “كوفيد-19″، مما يؤكد أهمية تتبع الفيروسات حيوانية المنشأ، القادرة على الانتقال للبشر.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، توقع العلماء أن يواجه العالم جائحة طارئة كل خمس سنوات، تكون حيوانية المنشأ، وتنتقل إلى البشر، وهو ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية بـ”المرض إكس”.

وتوصل علماء جامعة شاندونغ فيرست الطبية وأكاديمية شاندونغ للعلوم الطبية في الصين، إلى اكتشاف فيروس أطلقوا عليه اسم “آر بي واي إن زيرو 6″، تستضيفه الخفافيش، له تقريبا نفس التركيبة الجينية لفيروس “سارس- كوف- 2” المسبب لكوفيد-19.

وبحسب العلماء، فإن الفيروس المشابه جينيا لسارس- كوف-2، لا يحتوي بروتين “سبايك”، وهو الذي يكون موجودا على السطح الخارجي للفيروس للارتباط بالخلايا البشرية.