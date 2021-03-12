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بعد موافقة مجلس الوزراء.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل التنظيم الجديد للفحص الدوري للمركبات

بعد موافقة مجلس الوزراء.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل التنظيم الجديد للفحص الدوري للمركبات
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.

ووفقاً لـ”أم القري” يتكون تنظيم الفحص الدوري للمركبات من 16 مادة، فيما سيُعمل به بعد 180 يوماً.

ونصت المادة الرابعة عشرة على أن تصدر اللائحة التنفيذية للتنظيم خلال 180 يوماً.

وفيما يخص المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبة، نص النظام على أن يقترحه مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، ويرفع به لمجلس الوزراء لإقراره.

ونصت المادة الثانية من التنظيم على تولي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الترخيص لجهة الفحص بممارسة نشاط الفحص الفني الدوري، وفق النطاقات الجغرافية التي حددتها الهيئة داخل المملكة وبحسب التصنيف الذي تراه، وذلك بعد توافر ما يلي:

– سجل تجاري في مجال تقديم أعمال الفحص الفني الدوري.

– قبول من الهيئة.

– رخصة بلدية وفق الشروط المنظمة لذلك.

– رخصة سلامة من المديرية العامة للدفاع المدني، وفق الشروط المنظمة لذلك.

– استيفاء المتطلبات والضوابط الواجب توافرها في موقع جهة الفحص وفقا لما حددته اللائحة .

 

إليكم المواد الكاملة لتنظيم الفحص الدوري للمركبات، في الصورة أدناه:

 

 

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