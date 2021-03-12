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تنبيهات مهمة من «الدفاع المدني» في ظل أجواء العاصفة الرملية

تنبيهات مهمة من «الدفاع المدني» في ظل أجواء العاصفة الرملية
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت مديرية الدفاع المدني، نصائح مهمة للجميع في ظل موجة الغبار والعواصف الرملية التي تتعرض لها بعض مناطق المملكة.

وأوضح “الدفاع المدني” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أنه لسلامة الجميع ينصح عند هبوب الرياح والعواصف الرملية والبقاء في المنزل، خاصة للمصابين بأمراض تنفسية، وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

كما نصحة مديرية الدفاع المدني، بضرورة الحذر عند المرور بجوار أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي، واللوحات الإعلانية.

وأهاب “الدفاع المدني” بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

وتشهد عدة مناطق من المملكة حالة من عدم الاستقرار، حيث تعرضت مدينة عرعر لعاصفة ترابية، كما تعرضت تبوك وحائل والرياض للرياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.

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