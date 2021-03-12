بسبب العواصف الترابية.. تنبيه مهم من «أمن الطرق» لقائدي المركبات بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهاً مهماً لمستخدمي بعض الطرق بمنطقة الرياض، وذلك إثر العاصفة الغبارية التي تشهدها المنطقة وعدد أخرى من مناطق المملكة.

وحذرت قوات أمن الطرق مستخدمي طريق الرياض-الخرج، وطريق الرياض-الشرقية – رماح – شويه، وكذلك طريق الرين – بيشة، وطريق الرين- الحريق، من تدني مستوى الرؤية على هذه الطرق نظراً لما تشهده المنطقة من رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.

وشددت على أهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية للجميع السلامة والأمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.