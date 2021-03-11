الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

القوات المسلحة اليمنية: انهيار كبير في صفوف الحوثيين والعشرات يسلمون أنفسهم

القوات المسلحة اليمنية: انهيار كبير في صفوف الحوثيين والعشرات يسلمون أنفسهم
0

تواصل – وكالات:

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنها حققت انتصارات في جبهات القتال في مأرب، حيث سقط عشرات الحوثيين بين قتيل ومصاب، كما سلم آخرون أنفسهم للجيش اليمني.

وسقط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بين قتيل وجريح، اليوم الخميس، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مراد، جنوب محافظة مارب.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله إن “أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجومًا شنّته المليشيا الحوثية على مواقع عسكرية في جبهة مراد، مؤكداً أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيا، بينهم قيادات ميدانية كما أقدم العشرات من المجندين الحوثيين على تسليم أنفسهم للجيش اليمني”.

وأضاف أن “مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي في مواقع متفرقة بالجبهة، مؤكداً أن القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات”.

مواد ذات صلة

شاهد.. صورة لمتحدث «التحالف» على الدبابة في مأرب برفقة قادة الجيش اليمني

شاهد.. صورة لمتحدث «التحالف» على الدبابة في مأرب برفقة قادة الجيش اليمني

شاهد.. مقاتلات التحالف تستهدف ورش تجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات الحوثية  

شاهد.. مقاتلات التحالف تستهدف ورش تجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات الحوثية  

اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان

اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان

طائرات التحالف تستهدف مخزنًا لوقود الصواريخ الباليستية في صنعاء (فيديو)

طائرات التحالف تستهدف مخزنًا لوقود الصواريخ الباليستية في صنعاء (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>