القوات المسلحة اليمنية: انهيار كبير في صفوف الحوثيين والعشرات يسلمون أنفسهم

تواصل – وكالات:

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنها حققت انتصارات في جبهات القتال في مأرب، حيث سقط عشرات الحوثيين بين قتيل ومصاب، كما سلم آخرون أنفسهم للجيش اليمني.

وسقط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بين قتيل وجريح، اليوم الخميس، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مراد، جنوب محافظة مارب.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله إن “أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجومًا شنّته المليشيا الحوثية على مواقع عسكرية في جبهة مراد، مؤكداً أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيا، بينهم قيادات ميدانية كما أقدم العشرات من المجندين الحوثيين على تسليم أنفسهم للجيش اليمني”.

وأضاف أن “مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي في مواقع متفرقة بالجبهة، مؤكداً أن القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات”.